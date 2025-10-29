"Селтик" выбирает из Кина, Постекоглу и Маккенны

Шотландский "Селтик" составил шорт-лист из трех кандидатов на вакантную должность главного тренера.

После неожиданного ухода Брендана Роджерса в отставку "Селтик" назначил Мартина О'Нила, но тот изначально был представлен как "временный тренер".



По информации The Telegraph, на роль постоянного наставника "Селтика" претендуют Робби Кин, Киран Маккенна и Анге Постекоглу.



Будучи игроком, Кин выступал за "Селтик" на правах аренды. А тренерского опыта Робби набрался в израильском "Маккаби Тель-Авив" и венгерском "Ференцвароше".



Кин до сих пор трудится в "Ференцвароше", однако источник утверждает, что экс-нападающий "Тоттенхэма" и "Лидса" был бы заинтересован в работе с "Селтиком", если ему поступит такое предложение.



Постекоглу — тоже не чужой человек для "Селтика", который он тренировал с 2021 по 2023 год, выиграв два титула шотландской Премьер-Лиги, Кубок Шотландии и два Кубка Лиги. В данный момент Анге находится без клуба.



Что касается Маккенны, то он является популярной фигурой среди боссов "Селтика", однако "Ипсвич" готов сражаться за Кирана и потребовать огромную компенсацию.