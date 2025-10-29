"Челси" и "Тоттенхэм" хотят Моргана Роджерса

"Челси" и "Тоттенхэм" заинтересованы в приобретении нападающего "Астон Виллы" Моргана Роджерса.

Роджерс заслужил репутацию одного из лучших молодых английских игроков своей игрой за "Виллу", куда он перебрался из "Мидлсбро" в феврале 2024.



На "Вилла Парк" отлично осведомлены об интересе к Роджерсу со стороны других клубов Премьер-Лиги, поэтому в данный момент бирмингемцы пытаются склонить 23-летнего игрока к новому контракту, сообщает журналист Фабрицио Романо на своем ютуб-канале.



Если эти переговоры окажутся безрезультатными, то шансы клубов вроде "Челси" и "Тоттенхэма" заполучить Роджерса после окончания сезона значительно возрастут.