Уолкотт: "Арсенал" должен был купить Мбемо много лет назад"

Бывший вингер "Арсенала" Тео Уолкотт считает, что "канонирам" следовало еще несколько лет назад приобрести нападающего Бриана Мбемо.

Мбемо утвердился одним из самых важных игроков "Манчестер Юнайтед" после своего перехода из "Брентфорда" за 71 миллион фунтов минувшим летом.



Уолкотт удивлен, что "Арсенал" просмотрел такого классного игрока, который прибыл в "Брентфорд" 19-м парнем в 2019 году. когда "пчелы" выступали в Чемпионшипе.



"Ты видишь, как Кунья возвращается назад и помогает обороне, а Мбемо, как я думаю, играет просто выдающимся образом".



"Посмотрите на игроков из-за пределов Премьер-Лиги, которые приезжают сюда и которым требуется время. Эти же парни (вроде Мбемо) были созданы для футбола Премьер-Лиги".



"Думаю, Мбемо невероятен, и "Арсенал" должен был купить этого игрока много лет назад", — цитирует Уолкотта Daily Mirror.