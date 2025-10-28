"Селтик" вернул Мартина О'Нила
Шотландский "Селтик" сменил главного тренера, пригласив Мартина О'Нила на место Брендана Роджерса.
В понедельник вечером "Селтик" сделал сенсационное заявление о том, что Роджерс ушел в отставку. Этому предшествовал конфликт Брендана с крупнейшим акционером клуба Дермотом Десмондом.
На место Роджерса — в качестве временного тренера — был сразу же приглашен 73-летний О'Нил, ассистировать которому в "Селтике" будет Шон Мэлоуни.
Стоит отметить, что это уже второй период О'Нила на тренерском мостике "Селтика", где прежде он трудился с 2000 по 2005 год, до своего ухода в "Астон Виллу".
"Меня попросили прийти и продержаться, пока они не найдут постоянного тренера. У меня было 10 минут, чтобы определиться. Это я и сделал, без колебаний", — цитирует О'Нила BBC.
28.10.2025 22:00
