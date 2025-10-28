"Юнайтед" обсуждает покупку Кевина Филлинга

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры о покупке 16-летнего нападающего шведского АИКа Кевина Филлинга.

Филлинг только минувшим летом дебютировал за первую команду АИКа, однако Sky Sport Germany утверждает, что уже в январе Кевин может покинуть Стокгольм.



В услугах Филлинга заинтересованы некоторые клубы Бундеслиги, но "Юнайтед" находится на шаг впереди и уже договаривается о переходе шведского вундеркинда.



Ожидается, что для приобретения Филлинга "Юнайтед" придется раскошелиться примерно на 3 миллиона евро (2.63 млн. фунтов).