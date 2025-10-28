"Тоттенхэм" и "Вест Хэм" готовы дать шанс Гринвуду

"Тоттенхэм" и "Вест Хэм" готовы дать второй шанс в Премьер-Лиге нападающему "Марселя" Мейсону Гринвуду.

Испорченная скандалом с изнасилованием и избиением своей девушки репутация Гринвуда позволила "Марселю" приобрести Мейсона у "Манчестер Юнайтед" всего за 26.5 млн. фунтов летом 2024.



При этом "Юнайтед" положена доля в 50 процентов от прибыли, которую может получить "Марсель" с перепродажи 24-летнего англичанина.



Гринвуд очень уверенно начал новый сезон, забив восемь голов и отдав четыре результативные передачи за "Марсель" в Лиге 1 и Лиге Чемпионов, и есть все шансы, что Мейсон уйдет в более серьезный клуб следующим летом.



По информации TEAMtalk, "Тоттенхэм" и "Вест Хэм" не страшит репутация Гринвуда, однако в данный момент главным претендентом на Мейсона является "Барселона", которая активно просматривает игрока.



В "Барселоне" Гринвуд смог бы воссоединиться со своим бывшим партнером по "Юнайтед" Маркусом Рэшфордом, если тот, конечно, будет выкуплен после сезона аренды.



Также за "Гринвудом" следят "Интер" и "Атлетико", плюс к Мейсону сохраняется интерес из Саудовской Аравии.