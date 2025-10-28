"Форест" оценивает Андерсона в 100-120 млн. фунтов

"Ноттингем Форест" собирается потребовать до 120 миллионов фунтов за своего полузащитника Эллиота Андерсона следующим летом.

Андерсон блестяще выступает с момента своего перехода из "Ньюкасла" за 35 млн. фунтов летом 2024. В прошлом сезоне Эллиот помог "Форест" квалифицироваться в еврокубки, а в этом он пробился в сборную Англии, сразу утвердившись основным игроком.



По информации Sky Sports, "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" находятся среди клубов, рассматривающих Андерсона в качестве своей трансферной цели на следующее летом.



Однако "Форест" очень дорожит Андерсоном и готов потребовать у заинтересованных клубов 100-120 млн. фунтов за 22-летнего полузащитника.