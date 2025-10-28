Мерсон сравнил "Арсенал" с "Челси" Моуриньо

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон сравнил "канониров" с "Челси" времен Жозе Моуриньо.

После девяти сыгранных туров "Арсенал" имеет четыре очка преимущества над ближайшим преследователем в Премьер-Лиге, и ключом к успешному выступлению "канониров" в этом сезоне является надежная оборона.



Это напоминает Мерсону "Челси", которому во времена Моуриньо тоже было достаточно одного гола, чтобы выиграть матч.



"Я не вижу никого, кто бы остановил "Арсенал". Они стали эффективной машиной, но с прекрасными футболистами в этой машине".



"Они слегка напоминают мне старый "Челси" при Жозе Моуриньо. Как только тот "Челси" открывал счет, игра окончена. То же самое было в мое время в "Арсенале". Забейте гол, вернитесь к середине поля, и вы увидите по лицу соперников — они знают, что игра окончена".



"Я увидел это в прошлую среду, когда наблюдал за "Атлетико" на "Эмирейтс". Как только "Арсенал" повел в счете, игра была окончена, и "Атлетико" знал этого. Такое ощущение сейчас производит "Арсенал".



"Другие команды не могут нанести хотя бы удар. Они демонстрируют неслыханные показатели в плане оборонительной игры".



"Они хорошо подготовлены, эффективны и обладают способными игроками, которые могут созидать и забивать голы, прямо как это было с "Челси" Моуриньо".



"Они обладают лучшей оборонительной статистикой во всей Европе, поэтому им не нужно забивать много голов, чтобы выигрывать футбольные матчи".



"Одного гола "Арсеналу" достаточно, и как же легко от этого играется нападающим", — сообщил Мерсон Sky Sports.