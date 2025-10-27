Каррагер: "Ливерпуль" в кризисе"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что прямо сейчас команда Арне Слота находится в кризисе.

В минувшую субботу "Ливерпуль" потерпел в гостях у "Брентфорда" свое четвертое подряд поражение, прежде уступив "Челси", "Кристал Пэлас" и "Манчестер Юнайтед".



Каррагер считает, что эту ситуацию можно назвать кризисной, особенно после того, как в летнее окно "Ливерпуль" потратил свыше 400 миллионов фунтов на новых игроков.



"Для "Брентфорда" четыре поражения подряд стали бы катастрофой. А увидеть, как это делают действующие чемпионы, с их инвестициями в состав летом... Это означает, что "Ливерпуль" в кризисе прямо сейчас".



"Будет задано много серьезных вопросов в раздевалке между игроками, тренерским штабом, а также людьми над тренером. Когда они тратили так много, они явно рассчитывали на большее".



"Ливерпуль" должен обратить внимание на физическую мощь и рост в своем составе, потому что прямо сейчас этого, думаю, недостаточно", — сообщил Каррагер Sky Sports.