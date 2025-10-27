Невилл: "Кунья и Мбемо выиграют много матчей для МЮ"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл выразил уверенность, что нападающие Матеус Кунья и Бриан Мбемо принесут много побед "Манчестер Юнайтед".

В минувшую субботу Кунья открыл счет своим голам за "Юнайтед", тогда как Мбемо, другой летний новичок команды, сделал дубль.



После победы "Юнайтед" над "Брайтоном" со счетом 4:2 Невилл заключил, что оба этих приобретения уже можно считать удачными.



"В случае с Куньей и Мбемо риск этих приобретений был устранен, потому что они уже играли в Премьер-Лиге прежде, и у них было это желание проявить себя на более высоком уровне".



"Кажется, что Мбемо оказался в правильном месте. Он выглядит голодным и хочет забивать голы".



"У "Манчестер Юнайтед" есть нечто, что можно развивать".



"Кунья и Мбемо выиграют много матчей для "Манчестер Юнайтед", — сообщил Невилл Sky Sports.