Эндрюс назвал ключ к победе над "Ливерпулем"

Наставник "Брентфорд" Кит Эндрюс поведал, что стало ключом к победе над "Ливерпулем".

Накануне "Брентфорд" нанес "красным" их четвертое подряд поражение в Премьер-Лиге (3:2).



В самой концовке первого тайма "Ливерпулю" удалось отыграть один гол и сделать счет 2:1. Эндрюс опасался, что "пчелы" могут дрогнуть, поэтому в перерыве попросил команду продолжать агрессивно играть и не опускаться в оборону.



"Можно ли сказать, что мы победили благодаря бесстрашию? Наверное. Но очевидно, что требуется гораздо больше этого. Требуются структура, желание, стойкость и характер".



"Когда они забили гол прямо перед перерывом, это случилось с нами во втором матче подряд. Мы знаем, какой эффект это может оказать, поэтому мое послание было в том, чтобы навязать им свою игру во втором тайме".



"Это было ключом, на мой взгляд. Если бы вы отошли назад, вы бы укрепили уверенность соперника в себе".



"Думаю, мы заслужили этот результат. Я чувствовал, что не могу изменить состав после понедельника (победы над "Вест Хэмом". Мы были превосходны с этой тактикой", — цитирует Эндрюса Liverpool Echo.