Невилл: "Все крайние защитники "Арсенала" лучше, чем у "Ливерпуля"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что все четверо крайних защитников "Арсенала" превосходят своих коллег из "Ливерпуля".

В этом сезоне главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот, лишившись Трента Александер-Арнольда, может рассчитывать на флангах бороны на Энди Робертсона, Конора Брэдли и новичков Джереми Фримпонга, Милоша Керкеза.



Все четверо перечисленных игроков выглядят не слишком убедительно, и Невилл видит в этом "большую проблему" для "Ливерпуля".



"Когда я смотрел игру "Арсенала" против "Атлетико", то видел Льюис-Скелли и Юрриена Тимбера. Также у них есть Бен Уайт и Калафьори. Я подумал, что все крайние защитники "Арсенала" лучше, чем у "Ливерпуля", все четверо, и это большая проблема для "Ливерпуля". А Тимбер — просто лучший крайний защитник в лиге в данный момент", — сообщил Невилл в очередном выпуске The Overlap.