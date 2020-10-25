Фернандеш доволен, что Майну является его конкурентом

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш доволен, что Кобби Майну является его конкурентом.

Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим еще в августе объявил, что теперь Майну является конкурентом Фернандеша.



Пока Майну вчистую проигрывает эту конкуренцию, однако Фернандеш придерживается высокого мнения насчет Кобби и чувствует, что такой соперник делает его лучше.



"Я хочу, чтобы конкуренция на моей позиции была как можно выше. К примеру, Кобби Майну — мой конкурент, потому что он очень способен по-другому делать то, что могу делать я. Если вы посмотрите на его показатели, то Бруну больше способен забивать голы, а Кобби больше способен выигрывать единоборства".



"Мне нравится конкуренция и тот факт, что Кобби очень молод, но способен играть в футбол на высочайшем уровне... Это заставляет меня прибавлять, он делает меня лучше как игрока", — сообщил Фернандеш Sky Sports.