Фернандеш открыл дверь к переезду в Саудовскую Аравию
Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш открыл дверь к переезду в Саудовскую Аравию следующим летом.
Минувшим летом Фернандеш отверг выгодное предложение "Аль-Хиляля", однако Бруну поговорил со своим партнером по сборной Португалии Криштиану Роналду и теперь уже не столь критичен насчет саудовского футбола.
По словам Фернандеша, он будет открыт к переговорам, но только после ЧМ-2026.
"Я разговаривал с Криштиану об этой ситуации, о Саудовской Аравии и всем остальном. У меня не было желания переезжать в Саудовскую Аравию, потому что я хотел остаться в клубе, но Криштиану высказал свое мнение о том, как мне стоит поступить. Разумеется, мне было важно услышать мысли того, который обладаем таким опытом".
"Как я всегда говорил, мне хорошо здесь, я по-прежнему хочу исполнить свои мечты здесь, но, разумеется, я не могу говорить за клуб. Я видел много новостей о том, что у меня есть договоренность о переходе на следующий сезон. Если клуб о чем-либо и договорился, то не со мной".
"Мой агент знает, как я тружусь, поэтому, если он хочет поговорить со мной, это будет возможно после Чемпионата Мира. До тех пор я не буду ни с кем разговаривать", — сообщил Фернандеш Sky Sports.
25.10.2025 06:00
Просмотров: 99
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: