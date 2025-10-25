Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш открыл дверь к переезду в Саудовскую Аравию следующим летом.

Минувшим летом Фернандеш отверг выгодное предложение "Аль-Хиляля", однако Бруну поговорил со своим партнером по сборной Португалии Криштиану Роналду и теперь уже не столь критичен насчет саудовского футбола.



По словам Фернандеша, он будет открыт к переговорам, но только после ЧМ-2026.



"Я разговаривал с Криштиану об этой ситуации, о Саудовской Аравии и всем остальном. У меня не было желания переезжать в Саудовскую Аравию, потому что я хотел остаться в клубе, но Криштиану высказал свое мнение о том, как мне стоит поступить. Разумеется, мне было важно услышать мысли того, который обладаем таким опытом".



"Как я всегда говорил, мне хорошо здесь, я по-прежнему хочу исполнить свои мечты здесь, но, разумеется, я не могу говорить за клуб. Я видел много новостей о том, что у меня есть договоренность о переходе на следующий сезон. Если клуб о чем-либо и договорился, то не со мной".



"Мой агент знает, как я тружусь, поэтому, если он хочет поговорить со мной, это будет возможно после Чемпионата Мира. До тех пор я не буду ни с кем разговаривать", — сообщил Фернандеш Sky Sports.