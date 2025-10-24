"Эвертон" хочет вернуть Ришарлисона

"Эвертон" заинтересован в возвращении нападающего "Тоттенхэма" Ришарлисона.

"Тоттенхэм" ярко начал новый сезон, но в последних матчах у команды Томаса Франка не ладится игра, а Ришарлисон показал, что не может полноценно заменить травмированного Доминика Соланке.



Как стало известно TEAMtalk, "Тоттенхэм" с высокой вероятностью попрощается с Ришарлисоном в 2026 году.



Ришарлисона уже некоторое время связывают с переездом в МЛС, однако источник утверждает, что 28-летний бразилец может вернуться в "Эвертон", который и продал его "шпорам" за 60 миллионов фунтов в 2022 году.



"Эвертон" как раз ищет нового нападающего — желательно с опытом выступлений в Премьер-Лиге.