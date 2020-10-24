"Ньюкасл" хочет вернуть Эллиота Андерсона

"Ньюкасл" изучает возможность по возвращению полузащитника "Ноттингем Форест" Эллиота Андерсона.

Летом 2024 "Ньюкасл" продал Андерсона в "Форест" за 35 миллионов фунтов, и сделали это "сороки" против своей воли.



Дело в том, что тогда над "Ньюкаслом" нависла реальная угроза нарушить правила финансового фейр-плей Премьер-Лиги, а Андерсон является собственным воспитанником "сорок", и все деньги с его продажи были зачтены как чистая прибыль.



С тех пор Андерсон добился впечатляющего прогресса. 22-летний полузащитник помог "Форест" попасть в еврокубки и стал вызываться в сборную Англии.



Как утверждает i Paper, новый спортивный директор "Ньюкасла" Росс Уилсон уже обдумывает возвращение Андерсона, однако у клуба с "Сент-Джеймс Парк" нет опции обратного выкупа.



Чтобы реально рассчитывать на возвращение Андерсона, "Ньюкаслу" придется раскошелиться более чем на 55 млн. фунтов, за которые "сороки" приобрели вингера Энтони Элангу у "Форест" минувшим летом.