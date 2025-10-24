"Пэлас" проиграл АЕКу в Лиге Конференций

Первый домашний матч "Кристал Пэлас" в еврокубках обернулся поражением 0:1 от АЕКа с Кипра.

Единственный в матче на "Селхерст Парк" гол случился вскоре после перерыва, когда новичок "Пэлас" Жейде Канво отдал мяч прямо на Маркуса Родена, а тот без промедления вывел на удар Риада Баича — 0:1.



У "Пэлас" были реальные моменты уйти от поражения, включая попадание Жан-Филлиппа Матета в крестовину, однако удача отвернулась от "орлов" в этот вечер.



Таким образом, теперь команда Оливера Гласнера занимает 16-е место на общем этапе Лиги Конференций, имея в своем активе три очка.



"Кристал Пэлас" (Англия) — АЕК (Кипр) — 0:1 (0:0)



Голы: Баич 51.



"Кристал Пэлас": Хендерсон, Канво (Нкетиа 60), Лакруа, Гехи, Митчелл, Муньос, Хьюз (Эссе 87), Лерма (Камада 71), Пино (Уортон 71), Сарр (Уче 87), Матета.