"Пэлас" проиграл АЕКу в Лиге Конференций

Кристал Пэлас Первый домашний матч "Кристал Пэлас" в еврокубках обернулся поражением 0:1 от АЕКа с Кипра.

Единственный в матче на "Селхерст Парк" гол случился вскоре после перерыва, когда новичок "Пэлас" Жейде Канво отдал мяч прямо на Маркуса Родена, а тот без промедления вывел на удар Риада Баича — 0:1.

У "Пэлас" были реальные моменты уйти от поражения, включая попадание Жан-Филлиппа Матета в крестовину, однако удача отвернулась от "орлов" в этот вечер.

Таким образом, теперь команда Оливера Гласнера занимает 16-е место на общем этапе Лиги Конференций, имея в своем активе три очка.

"Кристал Пэлас" (Англия) — АЕК (Кипр) — 0:1 (0:0)

Голы: Баич 51.

"Кристал Пэлас": Хендерсон, Канво (Нкетиа 60), Лакруа, Гехи, Митчелл, Муньос, Хьюз (Эссе 87), Лерма (Камада 71), Пино (Уортон 71), Сарр (Уче 87), Матета.




