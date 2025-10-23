Скотт Карсон повесил перчатки на гвоздь

Бывший голкипер "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и сборной Англии Скотт Карсон объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 40 лет.

Карсон находился без клуба с конца прошлого сезона, когда истек его контракт с "Сити". За шесть лет на "Этихад" Скотт сыграл только два матча.



Карсон начинал свою карьеру в "Лидсе", откуда в 2005 году отправился в "Ливерпуль". Позже Скотт представлял "Шеффилд Уэнсдей", "Чарльтон", "Астон Виллу", "Вест Бромвич", "Бурсаспор", "Уиган", "Дерби" и как раз "Сити".



Суммарно Карсон сыграл 526 матчей на клубном и международном уровнях, поучаствовав со сборной Англии на Чемпионате Мира 2006 года.



"После невероятного приключения между штангами настало время повесить перчатки на гвоздь. Футбол обеспечивал меня всем: воспоминаниями, дружбой и незабываемыми моментами".



"Спасибо каждому партнеру по команде, тренеру, фанату и клубу, которые были частью моего пути. Это была честь", — пишет Карсон в инстаграме.