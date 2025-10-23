Викарио признал, что "Тоттенхэму" будет сложно попасть в топ-8 Лиги Чемпионов

Голкипер "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио признал, что ему команде придется очень постараться, чтобы напрямую выйти в плей-офф Лиги Чемпионов.

Только отличная игра Викарио на воротах позволила "Тоттенхэму" не пропустить в гостях у "Монако" накануне вечером (0:0).



Теперь "Тоттенхэм" имеет пять набранных очков после трех туров общего этапа, занимая 15-е место, однако Викарио обещает, что "шпоры" постараются улучшить свою позицию.



"Конечно, попасть в топ-8 было бы лучшим вариантом, и мы постараемся. Восемь из 36 — это даже не 25 процентов команд. Так что это потребует больших усилий".



"Мы постараемся, но важная вещь — быть здесь, оставаться здесь и сражаться за эту Лигу Чемпионов", — цитирует Викарио The Independent.