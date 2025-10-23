"Юнайтед" сохраняет интерес к Штиллеру
"Манчестер Юнайтед" сохраняет интерес к полузащитнику немецкого "Штутгарта" Ангело Штиллеру.
Штиллера связывали с переходом в "Юнайтед" еще минувшим летом, но "красные дьяволы" так и не выдвинули свое предложение.
Однако Sky Sport Germany утверждает, что Штиллер остается на радаре у "Юнайтед", причем Ангело "очень открыт" к переходу следующим летом.
"Штутгарт" может запросить свыше 50 миллионов евро (43 млн. фунтов) за Штиллера, если уберет из контракта 24-летнего немца пункт о выкупе.
23.10.2025 16:00
Просмотров: 516
Последние комментарии:
Сульшер не смешно...
(ответить)
Зато с таким фейсом в аснл не берут. Уже считай повезло.
(ответить)
НЕ НАДО, ДЯДЯ!!! НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!!!
ОДУМАЙТЕСЬ!!!
(ответить)
брат мелшута
(ответить)
Фапл как всегда юморит с картинками)
(ответить)
Крошка картошка
(ответить)
