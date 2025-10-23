"Юнайтед" сохраняет интерес к Штиллеру

Ангело Штиллер "Манчестер Юнайтед" сохраняет интерес к полузащитнику немецкого "Штутгарта" Ангело Штиллеру.

Штиллера связывали с переходом в "Юнайтед" еще минувшим летом, но "красные дьяволы" так и не выдвинули свое предложение.

Однако Sky Sport Germany утверждает, что Штиллер остается на радаре у "Юнайтед", причем Ангело "очень открыт" к переходу следующим летом.

"Штутгарт" может запросить свыше 50 миллионов евро (43 млн. фунтов) за Штиллера, если уберет из контракта 24-летнего немца пункт о выкупе.




  1. makeewadim 23.10.2025 17:14 # makeewadim
    Сульшер не смешно...

    (ответить)

  2. chelsea88 23.10.2025 17:08 # chelsea88
    Зато с таким фейсом в аснл не берут. Уже считай повезло.

    (ответить)

  3. ilovemanutd 23.10.2025 17:01 # ilovemanutd
    НЕ НАДО, ДЯДЯ!!! НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!!!
    ОДУМАЙТЕСЬ!!!

    (ответить)

  4. kukuruzko 23.10.2025 16:42 # kukuruzko
    брат мелшута

    (ответить)

  5. captain-tarry 23.10.2025 16:35 # captain-tarry
    Фапл как всегда юморит с картинками)

    (ответить)

  6. sergeant08 23.10.2025 16:17 # sergeant08
    Крошка картошка

    (ответить)

