"Юнайтед" сохраняет интерес к Штиллеру

"Манчестер Юнайтед" сохраняет интерес к полузащитнику немецкого "Штутгарта" Ангело Штиллеру.

Штиллера связывали с переходом в "Юнайтед" еще минувшим летом, но "красные дьяволы" так и не выдвинули свое предложение.



Однако Sky Sport Germany утверждает, что Штиллер остается на радаре у "Юнайтед", причем Ангело "очень открыт" к переходу следующим летом.



"Штутгарт" может запросить свыше 50 миллионов евро (43 млн. фунтов) за Штиллера, если уберет из контракта 24-летнего немца пункт о выкупе.