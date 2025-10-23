Рой Кин назвал "идиотами" игроков "Форест"

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин назвал "идиотами" игроков "Ноттингем Форест", которые приговорили своего тренера Анге Постекоглу к увольнению.

Игроки "Форест", очевидно, не приняли Постекоглу, который был приглашен владельцем клуба Евангелосом Маринакисом на место популярного в раздевалке Нуну Эшпириту Санту.



Постекоглу не выиграл ни одного из восьми своих матчей, и Кин считает, что игроки "Форест" просто не хотели сражаться за Анге, которого "лесники" на днях поменяли на Шона Дайча.



"Посмотрите на "Форест" и моменты, которы они имели. Разве у Постекоглу были шансы уцелеть? Действительно ли они хотели забивать голы? Хотели ли они, чтобы он сохранил работу? Я говорю о хороших игроках, которые даже не пробивали в створ".



"Затем тренер теряет свою работу, а эти игроки "Форест" ведут себя так: "О, ну, придет другой тренер". Идиоты, правда", — цитирует Кина Daily Mail.