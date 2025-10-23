Мареска сравнил Эстевао с Палмером

Наставник "Челси" Энцо Мареска сравнил своего новичка Эстевао Виллиана с Коулом Палмером.

Накануне против "Аякса" Эстевао реализовал пенальти и стал самым молодым игроком, когда-либо забивавшим за "Челси" в Лиге Чемпионов.



После победы со счетом 5:1 Мареска выразил уверенность, что Эстевао не грозит звездная болезнь, а также заявил, что в будущем 18-летний бразилец может превратиться из вингера в плеймейкера, как это сделал Палмер.



"В случае с молодыми игроками в большинстве случаев ты переживаешь. Они играют один-два матча, забивают и уже считают себя игроками топ-уровня. Хорошая вещь насчет Эстевао в том, что нам не нужно переживать по поводу этого".



"Он очень скромен и вежлив. У него великолепная семья, с которой он очень близок. Он особенный игрок, но нам не нужно переживать о том, насколько хорошим игроком он себя считает. Он очень простой парень".



"Мне очень повезло быть его тренером. Люди платят за билеты, чтобы увидеть игроков вроде Коула и Эстевао".



"На мой взгляд, он очень похож на Коула Палмера, который работал со мной в "Манчестер Сити", когда был в очень похожем возрасте".



"Коул начинал на фланге, потому что ему нужно было нарастить свою физическую мощь, и теперь он играет в середине".



"Они весьма похожи с Эстевао, который сейчас играет на фланге, но в будущем, думаю, будет больше игроком середины поля", — цитирует Мареску Sky Sports.