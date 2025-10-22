Дьекереш: "Я еще голоднее до голов"

Нападающий "Арсенала" Виктор Дьекереш заявил, что он по-прежнему голоден до голов.

Накануне Дьекереш прервал свою серию из семи матчей без голов, сделав дубль в победном для "Арсенала" матче Лиги Чемпионов против "Атлетико".



После победы 4:0 Дьекереш выразил надежду, что он продолжит забивать голы за "Арсенал", который в воскресенье примет на своем поле "Кристал Пэлас" в рамках Премьер-Лиги.



"Теперь я голоднее. Ты всегда хочешь работать на команду и все такое, но когда ты еще и забиваешь голы, это немного особенное. Так что это нечто, что я хочу делать".



"Дух нашего коллектива — это нечто другое и нечто очень особенное".



"Когда вы выигрываете матчи и показываете такой футбол, это укрепляет уверенность в себе. Мы всегда верим в себя, но такие победы только помогают. Нам просто нужно продолжать в том же духе", — цитирует Дьекереша The Independent.