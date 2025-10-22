Главный тренер испанского "Атлетико" Диего Симеоне назвал "Арсенал" лучшей командой, с которой играли его подопечные в этом сезоне.

Накануне вечером "Арсенал" разгромил "Атлетико" со счетом 4:0 в рамках общего этапа Лиги Чемпионов, все четыре своих гола забив во втором тайме.



Своей игрой "канониры", которые лидируют в Премьер-Лиге, произвели сильное впечатление на Симеоне.



"Да, я бы сказал, это лучшая команда, которой мы противостояли. "Арсенал" так хорошо сражается, они бегут и бегут, у них есть мастерство на всех участках поля. Они полностью заслужили одержать победу сегодня, и я хочу поздравить их с этой победой", — сообщил Симеоне Amazon Prime.