Симеоне назвал "Арсенал" "лучшей командой"
Главный тренер испанского "Атлетико" Диего Симеоне назвал "Арсенал" лучшей командой, с которой играли его подопечные в этом сезоне.
Накануне вечером "Арсенал" разгромил "Атлетико" со счетом 4:0 в рамках общего этапа Лиги Чемпионов, все четыре своих гола забив во втором тайме.
Своей игрой "канониры", которые лидируют в Премьер-Лиге, произвели сильное впечатление на Симеоне.
"Да, я бы сказал, это лучшая команда, которой мы противостояли. "Арсенал" так хорошо сражается, они бегут и бегут, у них есть мастерство на всех участках поля. Они полностью заслужили одержать победу сегодня, и я хочу поздравить их с этой победой", — сообщил Симеоне Amazon Prime.
22.10.2025 12:00
