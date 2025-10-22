Гвардиола порадовался победе над "Вильярреалом"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился своей радостью от победы над испанским "Вильярреалом".

Накануне "Сити" одержал свою первую выездную победу в Лиге Чемпионов за боле чем год, одолев "Вильярреал" благодаря голам Эрлинга Холанда и Бернарду Силвы.



После победы 0:2 Гвардиола порадовался за своих игроков, а также объяснил, почему "Сити" выглядит гораздо лучше, чем в прошлом сезоне.



"Я рад, что Эрлинг снова забил, а также рад, что забил Бернарду, своей головой. Это слегка напоминает Месси. У этих парней молоток в шее. Они маленькие, но они так хорошо прикладываются по мячу".



"Я рад победе. У них были считанные моменты, хотя "Вильярреал" — команда топ-уровня. У нас хорошее настроение, и первый тайм был действительно хорош. Мы забили в правильные моменты и были опасны".



"Разница с прошлым сезоном в том, что тогда у нас были игроки в больнице. Мы обходились 15 или 16 игроками, которые были вынуждены играть по три матча в неделю и уставали спустя 70 минут", — цитирует Гвардиолу The Independent.