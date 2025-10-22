"Юнайтед" готов вступить в борьбу за Андерсона

Эллиот Андерсон "Манчестер Юнайтед" готов вступить в борьбу за полузащитника "Ноттингем Форест Эллиота Андерсона.

В этом сезоне 22-летний Андерсон стремительно ворвался в основу сборной Англии, продолжив свой стремительный прогресс.

За успехами Андерсона уже некоторое время тщательным образом наблюдают "Манчестер Сити" и "Челси", а теперь и "Юнайтед" рассматривает Эллиота своей трансферной целью.

Как сообщает Daily Mirror, "Юнайтед" добавил Андерсона в свой шорт-лист полузащитников, где уже значатся Карлос Балеба из "Брайтона" и Адам Уортон из "Кристал Пэлас".

Сейчас Андерсон оценивается в 75 миллионов фунтов, хотя летом 2024 "Форест" приобрел Эллиота у "Ньюкасла" за 35 млн. фунтов.




Андерсон, Манчестер Юнайтед, Ноттингем Форест

22.10.2025

