"Ньюкасл" разгромил "Бенфику"

"Ньюкасл" разгромил лиссабонскую "Бенфику" на общем этапе Лиги Чемпионов со счетом 3:0.

В стартовый состав "сорок" на этот матч влились Льюис Майли, Джейкоб Рэмси и Джейкоб Мерфи, заменив Сандро Тонали, Жоэлинтона и Энтони Элангу.



"Ньюкасл" имел определенное игровое преимущество в начале матча, хотя на 21-й минуте "Бенфика" огрызнулась обводящим ударом Доди Лукебакио в штангу.



Тем не менее, хозяева продолжили оказывать давление и на 32-й минуте открыли счет. Мерфи идеально прострелил с правого края штрафной, и Энтони Гордону лишь оставалось подставить ногу — 1:0.



"Сороки" не стали останавливаться на достигнутом, принявшись искать второй гол. Это потребовало времени, но на 70-й минуте задача была выполнена. Харви Барнс ворвался в штрафную по правому краю и пробил низом с отскоком от дальней штанги — 0:2.



Точку в матче на 83-й минуте поставил все тот же Барнс, закатив мяч между ног Андрею Трубину — 0:3.



"Ньюкасл" набрал отличную форму, одержав свою четвертую победу в шести последних матчах с учетом всех соревнований.



"Ньюкасл" (Англия) — "Бенфика" (Португалия) — 3:0 (1:0)



Голы: Гордон 32, Барнс 70, 83.



"Ньюкасл": Поуп, Триппьер, Тиав, Ботман, Берн, Гимараэс (Уиллок 90), Майли, Рэмси (Жоэлинтон 63), Мерфи (Барнс 63), Вольтемаде (Осула 85), Гордон (Эланга 85).



"Бенфика": Трубин, Дедич (Иванович 63), Силва, Отаменди, Араужу, Риос, Барренечена, Эурснес, Судаков, Лукебакио, Павлидис.



Предупреждения: Тиав — Лукебакио.