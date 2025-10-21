"Юнайтед" задумывается о приглашении Эндрика

"Манчестер Юнайтед" задумывается о приглашении нападающего испанского "Реала" Эндрика на вторую половину сезона.

Не так давно Эндрику выдавали огромные авансы и называли "новым Криштиану Роналду", однако в этом сезоне 19-летний бразилец еще не сыграл ни минуты.



Эндрик недавно вернулся после травмы задней поверхности бедра, шесть последних матчей проведя на скамейке запасных "Реала".



Как утверждает Daily Mirror, Эндрик недоволен своей ситуацией в Мадриде и открыт к смене клуба в январе, а "Юнайтед" внимательно следит за ситуацией и готов выдвинуть предложение по аренде юниора.



Помимо "Юнайтед", интерес к Эндрику также проявляют "Ньюкасл", "Вест Хэм" и "Ювентус".