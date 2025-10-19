Новая травма Ромеро незначительна
Наставник "Тоттенхэма" Томас Франк заявил, что травма его капитана Кристиана Ромеро незначительна.
Ромеро должен был выйти в стартовом составе "Тоттенхэма" на матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в воскресенье, но на разминке получил травму и был заменен на Кевина Дансо.
И хотя эта проблема незначительна, после поражения 1:2 Франк выразил сомнения насчет того, сможет ли аргентинский защитник сыграть против "Монако" в следующую среду.
"Небольшая проблема с приводящей мышцей, ничего серьезного. Я не знаю, будет ли он готов к "Монако". Может быть, да. Может быть, нет. Я просто не знаю. Я буду переживать о доступности игроков завтра", — цитирует Франка Sky Sports.
