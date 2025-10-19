Каррагер раскритиковал Рэтклиффа за поддержку Аморима

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер раскритиковал совладельца "Манчестер Юнайтед" сэра Джима Рэтклиффа за слова поддержки в адрес главного тренера Рубена Аморима.

В своем недавнем интервью Рэтклифф заявил, что находящийся под давлением Аморим получит три года.



Однако Каррагер считает, что такие слова не помогают, потому что никто не верит в них всерьез.



"Я понимаю, что владелец пытается сделать. Он пытается заглушить разговоры о том, что его тренер может лишиться работы. Поэтому он выходит и защищает своего человека, говоря, что тот получит три года".



"Но этим он почти не помогает, потому что никто не верит в его слова. Никто ни на минуту не поверит в то, что Рубен Аморим будет тренером "Манчестер Юнайтед" через три года".



"Он мог бы сказать: "У нас нет планов по смене тренера в следующие 12 месяцев". Или: "Мы подождем до конца сезона, и, может быть, дела наладятся".



"Вот это было бы похоже на вотум доверия и заглушило бы разговоры о том, что тренер может лишиться работы".



"Но выходить и говорить о трех годах... Все мы, к сожалению, знаем, что он лишится своей работы, если результаты не улучшатся".



"И хотя он старается помочь, я не думаю, что от этих комментариев есть реальная польза", — цитирует Каррагера Daily Mail.