Фердинанд назвал трех игроков, которых Аморим использует неправильно
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что главный тренер Рубен Аморим неправильно использует трех игроков.
В этом сезоне к тактике Аморима возникает немало вопросов, однако Фердинанду кажется, что дело не только в схеме, но и в том, что Рубен ставит своих игроков на непривычные для них позиции.
"Бруну (Фернандеш) может исполнять эту более глубокую роль, как его просят, но будет ли он играть так же хорошо, как и когда он располагается выше по полю? Почему не поставить самого продуктивного игрока в Премьер-Лиге на его лучшую позицию для созидания?"
"Люди заостряют внимание на построении, но также имеют значение детали. Какой из Амада правый вингбек? А Лени Йоро справа в тройке защитников — разве этот 19-летний парень имеет такой опыт?" — сообщил Фердинанд The Times.
19.10.2025 17:00
