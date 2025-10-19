"Реал" выбирает между Гехи, Конате и Упамекано

Марк Гехи Испанский "Реал" составил шорт-лист из трех центральных защитников на следующее лето.

Изначально "Реал" мечтал укрепить свой центр обороны с помощью Вильяма Салиба, но тот заключил новый контракт с "Арсеналом".

Реагируя на неудачу с Салиба, "Реал" составил шорт-лист по укреплению проблемной позиции, и в этот список вошли Марк Гехи из "Кристал Пэлас", Ибраима Конате из "Ливерпуля" и Дайо Упамекано из "Баварии".

Как отмечает talkSPORT, контракты все троих истекают в конце сезона, и "Реал", будучи зарубежным клубом, уже с января сможет свободно вести переговоры с перечисленными игроками.




  1. leysan 19.10.2025 10:48 # leysan
    Во-первых, задрали эти шакалы мадридские.
    Во-вторых, не совсем понимаю игроков, которые из других топ-клубов сваливают в Реал. Из условной тройки могу понять Гехи. Остальным… ну разве что зп немного поднять

