Мареска подтвердил травму у Фернандеса

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска подтвердил потерю полузащитника Энцо Фернандеса с травмой.

Фернандес досрочно вернулся из сборной Аргентины в этот международный перерыв, что было объяснено воспалением в колене Энцо.



В результате Фернандес пропустил выезд к "Ноттингем Форест" в субботу, и после победы 0:3 Мареска признался, что его тезка может не вернуться и к домашнему матчу Лиги Чемпионов против "Аякса" в следующую среду.



"Да, у Энцо небольшие проблемы. Это небольшая проблема, и в данный момент мы не можем сказать, будет он доступен на "Аякс" или нет", — цитирует Мареску Evening Standard.