"Форест" уволил Постекоглу после разгрома от "Челси"
Сразу после домашнего поражения 0:3 от "Челси" в субботу "Ноттингем Форест" уволил своего главного тренера Анге Постекоглу.
Постекоглу возглавил "Форест" тольк 9 сентября, заключив двухлетний контракт. Анге пришел на место Нуну Эшпириту Санту, который перестал ладить с владельцем клуба Евангелосом Маринакисом.
При Постекоглу "Форест" провел восемь матчей, ни одного ни выиграв, и еще до окончания поединка против "Челси" Маринакис оставил свое кресло на "Сити Граунд", чтобы указать Анге на дверь.
Таким образом, экс-наставник "Тоттенхэма" продержался в Ноттингеме только 39 дней, потерпев шесть поражений и дважды сыграв вничью во всех соревнованиях.
В пяти матчах Премьер-Лиги при Постекоглу "Форест" набрал лишь одно очко и сейчас находится в одном балле над зоной вылета.
Добавим, ранее Шон Дайч считался фаворитом на замену Постекоглу в "Форест".
18.10.2025 17:05
Просмотров: 1031
Последние комментарии:
Спустя 1 час)))
Долбоëб этот грек. С таким подходом нахуй в чш. Ему бы на Нуну молиться, а он понты колотить начал, типа топ-клуб.
Маринакис чем-то напоминает раннего РА, когда нет результата - с вещами на выход. В Челси это хорошо работало. По Арсеналу мы видим, что если без конца давать тренеру время, то можно стать абсолютными бестрофейниками
Маринакис объяснил приглашение Постекоглу
Маринакис уверен, что это назначение позволит "Форест" сделать шаг вперед и превратиться в претендента на трофеи.
"Мы приглашаем тренера, который зарекомендовал себя как проверенный и постоянным завоеватель трофеев. Его опыт тренерской работы с командами на высочайшем уровне совместно с желанием создать нечто особенное с нами в "Форест" делают его великолепным человеком, чтобы помочь нам на нашем пути и стабильно реализовывать все наши амбиции".
"После выхода в Премьер-Лигу мы сезон за сезоном укрепляли свою стабильность, достигнув Европы, и теперь мы должны сделать правильный шаг, чтобы соперничать с самыми лучшими командами и претендовать на трофеи. Анге обладает навыками и послужным списком для этого, и мы в восторге от того, что он присоединился к нам на нашем амбициозном пути", — говорится в заявлении Маринакиса.
https://fapl.ru/posts/117104/?c=1
Нефиг было изначально соваться Анге в эту авантюру. С чужим багажем и неоднозначной предыдущей работой в Шпорах, шансов было мало на благополучный исход.
