"Форест" уволил Постекоглу после разгрома от "Челси"

Сразу после домашнего поражения 0:3 от "Челси" в субботу "Ноттингем Форест" уволил своего главного тренера Анге Постекоглу.

Постекоглу возглавил "Форест" тольк 9 сентября, заключив двухлетний контракт. Анге пришел на место Нуну Эшпириту Санту, который перестал ладить с владельцем клуба Евангелосом Маринакисом.



При Постекоглу "Форест" провел восемь матчей, ни одного ни выиграв, и еще до окончания поединка против "Челси" Маринакис оставил свое кресло на "Сити Граунд", чтобы указать Анге на дверь.



Таким образом, экс-наставник "Тоттенхэма" продержался в Ноттингеме только 39 дней, потерпев шесть поражений и дважды сыграв вничью во всех соревнованиях.



В пяти матчах Премьер-Лиги при Постекоглу "Форест" набрал лишь одно очко и сейчас находится в одном балле над зоной вылета.



Добавим, ранее Шон Дайч считался фаворитом на замену Постекоглу в "Форест".