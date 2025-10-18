"Форест" уволил Постекоглу после разгрома от "Челси"

Анге Постекоглу Сразу после домашнего поражения 0:3 от "Челси" в субботу "Ноттингем Форест" уволил своего главного тренера Анге Постекоглу.

Постекоглу возглавил "Форест" тольк 9 сентября, заключив двухлетний контракт. Анге пришел на место Нуну Эшпириту Санту, который перестал ладить с владельцем клуба Евангелосом Маринакисом.

При Постекоглу "Форест" провел восемь матчей, ни одного ни выиграв, и еще до окончания поединка против "Челси" Маринакис оставил свое кресло на "Сити Граунд", чтобы указать Анге на дверь.

Таким образом, экс-наставник "Тоттенхэма" продержался в Ноттингеме только 39 дней, потерпев шесть поражений и дважды сыграв вничью во всех соревнованиях.

В пяти матчах Премьер-Лиги при Постекоглу "Форест" набрал лишь одно очко и сейчас находится в одном балле над зоной вылета.

Добавим, ранее Шон Дайч считался фаворитом на замену Постекоглу в "Форест".




  1. alash 18.10.2025 18:05 # alash
    Спустя 1 час)))

  2. sausage 18.10.2025 17:50 # sausage
    Долбо&#235;б этот грек. С таким подходом нахуй в чш. Ему бы на Нуну молиться, а он понты колотить начал, типа топ-клуб.

  3. division 18.10.2025 17:37 # division
    Маринакис чем-то напоминает раннего РА, когда нет результата - с вещами на выход. В Челси это хорошо работало. По Арсеналу мы видим, что если без конца давать тренеру время, то можно стать абсолютными бестрофейниками

  4. superglor 18.10.2025 17:34 # superglor
    Маринакис объяснил приглашение Постекоглу

    Маринакис уверен, что это назначение позволит "Форест" сделать шаг вперед и превратиться в претендента на трофеи.

    "Мы приглашаем тренера, который зарекомендовал себя как проверенный и постоянным завоеватель трофеев. Его опыт тренерской работы с командами на высочайшем уровне совместно с желанием создать нечто особенное с нами в "Форест" делают его великолепным человеком, чтобы помочь нам на нашем пути и стабильно реализовывать все наши амбиции".

    "После выхода в Премьер-Лигу мы сезон за сезоном укрепляли свою стабильность, достигнув Европы, и теперь мы должны сделать правильный шаг, чтобы соперничать с самыми лучшими командами и претендовать на трофеи. Анге обладает навыками и послужным списком для этого, и мы в восторге от того, что он присоединился к нам на нашем амбициозном пути", — говорится в заявлении Маринакиса.

    https://fapl.ru/posts/117104/?c=1

  5. ray-black 18.10.2025 17:32 # ray-black
    Нефиг было изначально соваться Анге в эту авантюру. С чужим багажем и неоднозначной предыдущей работой в Шпорах, шансов было мало на благополучный исход.

