Пол Гаскойн: "Умру как Газза"

После завершения своей игровой карьеры более 20 лет назад проблемы Гаскойна ментального характера, как и его зависимость от спиртного, только усугубились.

Однако Гаскойн не готов последовать примеру некоторых других легенд, перешедших на здоровый образ жизни.

"Джимми Гривз бросил пить, но то Джимми Гривз. Я не Джимми Гривз и не Джордж Бест".

"Я пью не потому, что ненавижу своих маму и папу или ненавижу публику. Дело не в этом. Я делаю это просто так. Я могу пожалеть об этом. Но я не думаю о вчерашнем днем, я не думаю о завтрашнем дне. Я просто думаю о сегодня и живу сегодняшним днем".

"Я не изменюсь, я не могу измениться, я не знаю, как измениться. Наверное, я умру как Газза. Но мне нечего скрывать. Вся страна знает, что я делал".

"Я выпивал, потому что хотел выпивать, затем жалея о последствиях. Должно быть, я ранил своих маму и папу. Но ты не думаешь об этом. Больше всего ты вредишь себе", — цитирует Гаскойна Daily Mail.




Автор mihajlo   

Дата 18.10.2025 13:00

  1. nietzsche 18.10.2025 13:15 # nietzsche
    Все понимают что пить и курить вредно. Но это кайфово в моменте и нужна сила воли чтоб отказаться от этого.

