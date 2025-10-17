Фабио Борини перешел в "Солфорд"

Бывший нападающий "Челси", "Ливерпуля", "Суонси" и "Сандерленда" Фабио Борини вернулся в английский футбол, присоединившись к "Солфорду" из Лиги Два.

Борни находился без клуба после истечения своего контракта с "Сампдорией" в конце прошлого сезона.



С "Солфордом", занимающим девятое место в четвертом английском дивизионе, 34-летний итальянец заключил контракт до января.



Борини дебютировал в Премьер-Лиге в 2009 году, будучи игроком "Челси". В 2011 Фабио помог "Суонси", который брал его в аренду, выйти в высший дивизион.



Во время своего периода в "Сандерленде" Борини отметился голом в финале Кубка Лиги против "Манчестер Сити" в 2014, но "черные коты" все равно проиграли.