Артета советовался с Алонсо насчет Инкапье

Наставник "Арсенала" Микель Артета признался, что подписал защитника Пьеро Инкапье по рекомендации своего коллеги Хаби Алонсо из "Реала".

Инкапье уже восстановился после травмы паха и готов сыграть свой только второй матч за "Арсенал" после перехода из "Байера" на правах аренды.



Выступая за "Байер" при Алонсо, Инкапье выигрывал Бундеслигу, поэтому Артета не мог не обратиться к своему другу, когда думал приглашать Пьеро.



"Да, конечно, я должен был. Ведь я так хорошо знаю его, доверяю ему, а он несколько лет работал с Пьеро".



"Это была очень, очень ценная информация для меня. Он высказался очень комплиментарным образом насчет Пьеро по многим причинам. Было хорошо подтвердить то, что я видел, а также узнать некоторые вещи, о которых я был не в курсе до разговора".



"Сегодня он снова будет тренироваться с нами. Если все будет в порядке, он будет доступен. Этот игрок нам очень поможет, он добавит команде нечто другое — и нам нужно, чтобы он был в форме".



"Вы увидите его агрессию, его напор. Этот игрок все делает в полную силу, особенно в плане оборонительных действий. А также он очень чисто работает с мячом, играя центрального защитника или крайнего защитника", — цитирует Артету talkSPORT.