Аморим благодарен Рэтклиффу за поддержку

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим признался, что ему было приятно услышать слова поддержки со стороны совладельца клуба сэра Джима Рэтклиффа.

Ранее в октябре Рэтклифф публично выразил свою поддержку Амориму и заявил, что Рубен получит три года.



Аморим понимает, что с плохими результатами у него не будет такого срока, однако Рубен все равно предельно благодарен своему боссу.



"Он постоянно говорит со мной, иногда — после матчей, но вы знаете, я знаю и Джим знает, что в футболе это так не работает. Самое важное — это следующий матч. В футболе нельзя контролировать следующий день, даже будучи владельцами".



"Я и так знаю, что Джим поддерживает меня, но было очень хорошо это услышать. Хорошо в том числе из-за внешней шумихи. Он, Омар (Беррада) и Джейсон (Уилкокс) постоянно говорят со мной".



"Иногда давление, которому подвергаю себя я сам, гораздо больше, нежели это делают они. Я знал, что потребуется время, но я не хочу мыслить таким образом. Тем не менее, повторюсь, было очень хорошо услышать это. Руководство понимает, что нам потребуется время, и это поможет нашим фанатам понять это".



"Но одновременно мне не нравится это, потому что это создает ощущение, будто у нас есть время. Я не хочу, чтобы в нашем клубе было это ощущение. Самое важное — это следующий матч. Хорошо чувствовать поддержку, но мы должны чувствовать в игре и особенно в больших матчах, что мы готовы побеждать каждую неделю", — цитирует Аморима The Independent.