Гвардиола не знает, когда вернется Родри
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не знает, когда его полузащитник Родри сможет вернуться на футбольное поле.
Родри отказался от поездки в сборную Испании в этот международный перерыв после того, как был вынужденно заменен на 22-й минуте матча Премьер-Лиги против "Брентфорда" 5 октября.
После победы 0:1 над "пчелами" Гвардиола сказал, что рассчитывает на возвращение Родри через две-три недели, однако в преддверии домашнего матча против "Эвертона" Хосеп поведал, что 29-летний испанец пока не готов.
"Я не знаю, когда он вернется. Он не готов к завтра", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Зато Гвардиола подтвердил выздоровление Райана Аит-Нури, Матео Ковачича и Омара Мармуша.
17.10.2025 16:00
Просмотров: 41
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: