Гвардиола не знает, когда вернется Родри

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не знает, когда его полузащитник Родри сможет вернуться на футбольное поле.

Родри отказался от поездки в сборную Испании в этот международный перерыв после того, как был вынужденно заменен на 22-й минуте матча Премьер-Лиги против "Брентфорда" 5 октября.



После победы 0:1 над "пчелами" Гвардиола сказал, что рассчитывает на возвращение Родри через две-три недели, однако в преддверии домашнего матча против "Эвертона" Хосеп поведал, что 29-летний испанец пока не готов.



"Я не знаю, когда он вернется. Он не готов к завтра", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.



Зато Гвардиола подтвердил выздоровление Райана Аит-Нури, Матео Ковачича и Омара Мармуша.