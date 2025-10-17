Мбемо уговаривает Балеба перейти в "Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Бриан Мбемо уговаривает полузащитника "Брайтона" Карлоса Балеба присоединиться к нему на "Олд Траффорд".

Сам Мбемо только в июне присоединился к "Юнайтед", перебравшись из "Брентфорда" по сделке стоимостью 71 миллион фунтов.



Свой интерес к Балеба "Юнайтед" обозначил еще на исходе летнего трансферного окна, однако "Брайтон" решил сохранить Карлоса минимум до конца этого сезона.



По информации The Sun, "Юнайтед" не теряет времени даром и через 26-летнего Мбемо пытается уговорить 21-летнего Балеба перебраться в Манчестер следующим летом или уже в январе.



Мбемо и Балеба являются партнерами по сборной Камеруна, где Бриан стал "как старший брат" для своего более молодого партнера.



Несмотря на сложный для "Юнайтед" старт сезона, Мбемо счастлив в своем новом клубе, чем Бриан охотно делится с оцениваемым минимум в 100 миллионов фунтов Балеба.