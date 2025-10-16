Макгинн близок к новому контракту с "Виллой"

Капитан "Астон Виллы" Джон Макгинн близок к подписанию нового контракта с бирмингемским клубом.

Макгинн показал себя чрезвычайно полезным для "Виллы" игроком с момента своего перехода из "Хиберниана" за 2.5 млн. фунтов в 2018 году.



По информации The Telegraph, переговоры о новой сделке находятся в продвинутой стадии, и компромисс почти достигнут.



Новый контракт станет своего рода подарком для Макгинна на 31-летие, которое шотландский полузащитник отмечает в ближайшую субботу.



Новый контракт также должен положить конец спекуляциям насчет будущего Макгинна, которого минувшим летом сватали в "Эвертон", "Ньюкасл" и "Вест Хэм".



Помимо Макгинна, "Вилла" также договаривается о новых контрактах с рядом других игроков первой команды, включая Моргана Роджерса, Юри Тилеманса и Пау Торреса.