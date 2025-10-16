Инкапье возобновил тренировки
Защитник "Арсенала" Пьеро Инкапье возобновил тренировки после травмы паховых мышц.
После своего перехода из "Байера" на правах аренды Инкапье сыграл только один матч за "Арсенал", появившись на замену против "Атлетика" в сентябре.
В том матче Лиги Чемпионов 23-летний эквадорец получил травму, в результате пропустив пять последующих поединков команды Микеля Артеты.
Однако в четверг, сообщает Sky Sports, Икапье был замечен на тренировке "Арсенала", что дает Пьеро шансы отправиться на выезд к "Фулхэму" в субботу.
А вот защитник Бен Уайт тренировку "Арсенала" в четверг пропустил.
16.10.2025 15:00
Просмотров: 90
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: