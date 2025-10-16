Защитник "Арсенала" Пьеро Инкапье возобновил тренировки после травмы паховых мышц.

После своего перехода из "Байера" на правах аренды Инкапье сыграл только один матч за "Арсенал", появившись на замену против "Атлетика" в сентябре.



В том матче Лиги Чемпионов 23-летний эквадорец получил травму, в результате пропустив пять последующих поединков команды Микеля Артеты.



Однако в четверг, сообщает Sky Sports, Икапье был замечен на тренировке "Арсенала", что дает Пьеро шансы отправиться на выезд к "Фулхэму" в субботу.



А вот защитник Бен Уайт тренировку "Арсенала" в четверг пропустил.