Шелви объяснил, почему уехал в Дубай

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Джонджо Шелви объяснил, почему уехал играть в Дубай и увез туда свою семью.

Минувшим летом у Шелви истек контракт с "Бернли", и в сентябре 33-летний англичанин свободным агентом присоединился к "Арабиан Фэлконс" из второго дивизиона ОАЭ.



В отличие от игроков, которые отправляются в Саудовскую Аравию на заработки, Шелви переехал в ОАЭ по другим соображениям. Джонджо не нравится, что творится у него на родине.



"Я видел некоторые высказывания вроде: "Он отправился туда ради денег". Я думаю: "Какие еще деньги?" Во втором дивизионе ОАЭ нет денег. Здесь стандартная зарплата футболиста составляет 2,000 фунтов. Относительно того, что я зарабатывал на протяжении своей карьеры, это ничто. Мой брат зарабатывает больше, работая в отеле в Лондоне, поэтому я уехал совсем не ради денег".



"Если честно, я больше не хотел, чтобы мои дети росли в Англии. Нам очень повезло пожить в приятной части Великобритании (Тайнсайде), но там, откуда я родом, нет ничего приятного. Я больше никогда не надеваю ручные часы в Лондоне. На мой взгляд, в Лондоне нельзя выходить на улицу в часах".



"Я не очень-то интересуюсь политикой, я просто вижу, что происходит. Я вижу, как людей арестовывают за твиты, я вижу все эти флаги и лозунги "вернем нашу страну".



"Я не собираюсь сидеть здесь и комментировать такого рода вещи, потому что я не настолько умен, и у меня могут возникнуть неприятности, если я продолжу, но я просто чувствую, что Великобритания уже не та, что 10-15 лет назад", — сообщил Шелви BBC.