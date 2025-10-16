"Тоттенхэм" планирует вернуть Кейна летом

Харри Кейн "Тоттенхэм" заинтересован в возвращении нападающего немецкой "Баварии" Харри Кейна следующим летом.

Во время этого международного перерыва Кейн заявил, что счастлив в "Баварии", но при этом отказался предоставить какие-либо гарантии насчет своего будущего.

По информации TEAMtalk, владельцы "Тоттенхэма" из компании Enic, обещавшие своему клубу новую эру, готовы выплатить отступные по контракту Кейну и удовлетворить запросы Харри по зарплате.

Возвращение в "Тоттенхэм" обеспечило бы Кейну возможность, чтобы попытаться обойти лучшего бомбардира Премьер-Лиги всех времен в лице Алана Ширера. Сейчас Харри отстает на 47 голов от легенды (260).

Интерес к Кейну также сохраняет "Манчестер Юнайтед", но "красным дьяволам" нужно выступать значительно лучше, чтобы реально рассчитывать заполучить 32-летнего капитана сборной Англии.




16.10.2025

Последние комментарии:




