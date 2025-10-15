"Челси" наградит Кайседо новым контрактом

Мойсес Кайседо "Челси" собирается наградить своего полузащитника Мойсеса Кайседо новым контрактом на улучшенных условиях.

Кайседо выступает за "Челси" после своего перехода из "Брайтона" за рекордные для всей Премьер-Лиги на тот момент 115 миллионов фунтов в 2023 году.

У Кайседо не сразу стало получаться, но постепенно 23-летний эквадорец утвердился ключевым игроком "Челси", выиграв с командой Энцо Марески Лигу Конференций и клубный Чемпионат Мира.

Действующий контракт Кайседо истекает только в 2031 году и вдобавок предусматривает опцию продления на 12 месяцев, однако "Челси" хочет наградить Мойсеса за достигнутый прогресс.

Возможно, Кайседо не получит дополнительные годы по контракту, но точно может рассчитывать на прибавку к зарплате, сообщает The Telegraph.

Кайседо недавно сменил агента, и уже новый представитель Мойсеса будет вести переговоры с "Челси" об условиях сделки.




Метки Кайседо, контракты, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.10.2025 20:00

Количество просмотров Просмотров: 212

Последние комментарии:




  1. meshuggah 15.10.2025 20:14 # meshuggah
    Лучший опорник в мире на текущий момент
    Обоссал подзалупаль красиво в самом начале и вот недавно ещё раз

    (ответить)

  2. chelsiukpro 15.10.2025 20:01 # chelsiukpro
    Заработал молодец!!!

    (ответить)

