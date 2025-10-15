"Челси" наградит Кайседо новым контрактом
"Челси" собирается наградить своего полузащитника Мойсеса Кайседо новым контрактом на улучшенных условиях.
Кайседо выступает за "Челси" после своего перехода из "Брайтона" за рекордные для всей Премьер-Лиги на тот момент 115 миллионов фунтов в 2023 году.
У Кайседо не сразу стало получаться, но постепенно 23-летний эквадорец утвердился ключевым игроком "Челси", выиграв с командой Энцо Марески Лигу Конференций и клубный Чемпионат Мира.
Действующий контракт Кайседо истекает только в 2031 году и вдобавок предусматривает опцию продления на 12 месяцев, однако "Челси" хочет наградить Мойсеса за достигнутый прогресс.
Возможно, Кайседо не получит дополнительные годы по контракту, но точно может рассчитывать на прибавку к зарплате, сообщает The Telegraph.
Кайседо недавно сменил агента, и уже новый представитель Мойсеса будет вести переговоры с "Челси" об условиях сделки.
