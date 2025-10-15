"Сити" и "Челси" готовы сразиться за Андерсона

"Манчестер Сити" и "Челси" готовы сойтись в битве за полузащитника "Ноттингем Форест" Эллиота Андерсона.

Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола всерьез обдумывает приглашение нового полузащитника следующим летом, потому что Родри рискует уже не стать прежним игроком после тяжелой травмы и вдобавок вызывает интерес со стороны "Реала", а Нико Гонсалес выглядит не слишком убедительно.



По информации Daily Mirror, Андерсон находится возле вершины шорт-листа Гвардиолы среди полузащитников, однако в борьбе за Эллиота "Сити" рискует столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны "Челси".



22-летний Андерсон проявил себя с лучшей стороны во время двух последних международных перерывов и теперь имеет все шансы отправиться на Чемпионат Мира следующим летом в качестве основного игрока сборной Англии.



Андерсон уже оценивается в 75 миллионов фунтов, но после ЧМ-2026 может только подорожать, поэтому претенденты на Эллиота хотят договориться с "Форест" еще до стартующего в июне турнира.