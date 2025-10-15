Гаскойн объяснил, почему стал алкоголиком

Пол Гаскойн Легенда английского футбола Пол Гаскойн заявил, что причиной его алкоголизма и ментальных проблем может быть детская травма.

Гаскойн считается одним из величайших плеймейкеров в истории английского футбола, однако на поздней стадии своей карьеры и особенно после ухода на пенсию Пол столкнулся с огромными проблемами.

Сам Гаскойн предполагает, что это может быть связано с трагическим инцидентом из его детства, когда младшего брата его друга насмерть сбил фургон с мороженым.

"Я сказал, что присмотрю за его младшим братом. Ему было только восемь, мне было 10".

"Когда мы вышли из магазина, я сказал: "Быстрее, помчали". Он был в метре от меня, и машина просто врезалась в него. Я подбежал, и он умер у меня на коленях. Я думал, он все еще жив, потому что его губы немного шевелились. Я думал: "Он в порядке, он дышит". Но это было не так. Это было его последнее движение".

"Я был наедине с ним в течение времени, которое казалось бесконечностью. Это было первое мертвое тело, которое я видел, и я чувствовал, что смерть Стивена — это моя вина. Я до сих пор прокручиваю у себя в голове этот инцидент. Я могу заплакать, просто говоря об этом", — цитирует Гаскойна The Telegraph.




15.10.2025

