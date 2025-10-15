Игроки Премьер-Лиги впервые в сезоне преклонят колено

В ближайший уикенд игроки Премьер-Лиги впервые в этом сезоне преклонят колено, тем самым выступив против расизма и всех форм дискриминации.

Восьмой тур Премьер-Лиги будет отмечен кампанией "Нет места расизму" ("No Room for Racism"). В рамках этой кампании капитаны всех 20 команд дивизиона согласились, что каждый матч будет начинаться с преклонения колена. Соответствующая традиция зародилась в 2020 году, в рамках движения "Black Lives Matter".



"Это всегда был выбором игроков. Мы никогда не принуждали их к этому, коллективно или индивидуально. Летом насчет этого было очередное обсуждение".



"После этого тура мы решим, хотят они продолжать или остановиться. Думаю, они хотят, чтобы это было эффективно, раз они делают это", — сообщил исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс Sky Sports.