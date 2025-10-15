Кейн: "Не уверен, что вернусь в "Тоттенхэм"

Нападающий немецкой "Баварии" Харри Кейн заявил, что пока не собирается назад в "Тоттенхэм".

В следующем году в контракте Кейна с "Баварией" начнет действовать пункт об отступных, а "Тоттенхэму" принадлежит право повторить любое предложение, которое может принять клуб из Мюнхена насчет Харри.



Однако после своего дубля за сборную Англии против Латвии накануне 32-летний Кейн дал понять, что свое будущее видит в "Баварии".



"Я не уверен, что вернусь. Я очень счастлив в Мюнхене. Это не то, о чем я думаю".



"Это всегда будем "мы" (с "Тоттенхэмом"), потому что я провел там всю свою жизнь. Я являюсь их фанатом и всегда буду смотреть их матчи и следить за их делами. Они всегда будут частью моей жизни, но пока что мне нравится здесь".



"Было замечательно увидеть, что они выиграли трофей. В "Тоттенхэме" у меня много друзей среди игроков и сотрудников".



"Мы знаем, как долго мы ждали этого и как близки мы были в прошлом, так что это было большое событие для всех. Фанаты, клуб и все причастные испытали облегчение от того, что это дело было доведено до конца. Это всегда важно, и я надеюсь, они смогут развить этот успех", — сообщил Кейн Daily Mail.