Поттер открыт к работе со сборной Швеции

Бывший главный тренер "Вест Хэма" и "Челси" Грэм Поттер заявил, что хотел бы поработать со сборной Швеции.

Несмотря на наличие звезд вроде Виктора Дьекереша и Александера Исака, шведская сборная с треско провалилась в отборе к Чемпионату Мира 2026 года.



Шведы набрали лишь одно очко в четырех матчах Группы B, и после домашнего поражения 0:1 от Косово Йон-Далю Томассону было указано на дверь.



Поттер, который был уволен из "Вест Хэма" в прошлом месяце, испытывает особые чувства к шведскому футболу. В свое время Грэм поднял "Эстерсунд" из четвертого дивизиона в элиту, также завоевав национальный кубок. Поэтому 50-летний англичанин не отказался бы от работы со сборной этой страны.



"Вообще-то, прямо сейчас я в Швеции, у себя дома в Швеции. Это промежуток между работами, я едва покинул Премьер-Лигу".



"Я открыт ко всему, где, как мне кажется, я смогу пригодиться. Главный тренер сборной Швеции — это великолепная работа".



"У меня есть чувства к Швеции. Я люблю страну и люблю шведский футбол. Я за многое благодарен шведскому футболу".



"Поэтому, разумеется, это была бы великолепная возможность для меня", — сообщил Поттер Fotbollskanalen.